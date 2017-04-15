Москва, 15 апреля, 2017, 10:55 — ИА Регнум.



Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Сирии

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована обсудить с Катаром оценки ситуации в Сирийской Арабской Республике. Об этом глава МИД РФ заявил заявил сегодня, 15 апреля, на встрече с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Рахманом Аль Тани.

«В это очень плотное время в международных отношениях нам важно не терять темпа в контактах для обсуждения двусторонних договорённостей и, конечно, нашего взаимодействия по международным делам прежде всего в регионе Ближнего востока и Северной Африки», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия заинтересована сопоставить оценки усилий «по урегулированию сирийского кризиса», в которых «Катар играет весьма заметную роль».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в Сирии резко обострилась после инцидента в провинции Идлиб.

Большая часть территории этой провинции контролируется различными террористическими группировками, крупнейшая из которых — «Джебхан ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

4 апреля оппозиционные сирийские группировки заявили, что на населенный пункт Хан-Шейхун в провинции Идлиб была совершена химическая атака. Оппозиция обвинила в совершении этой атаки сирийские правительственные силы.

Дамаск сразу же опроверг свою причастность к данному инциденту и заявил, что давно уничтожил свое химическое оружие, и это было подтверждено специальной комиссией ООН.

Тем не менее власти США обвинили во всем сирийские власти и даже возложили ответственность на Россию, которая является союзницей Сирии.

7 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по сирийской авиабазе «Шайрат», с которой, по мнению Вашингтона, была совершена химическая атака в Идлибе.

Москва и Дамаск назвали действия США актом агрессии и потребовали тщательного расследования инцидента в Идлибе.

Однако власти США прямо заявили, что им не нужно объективное расследование, а достаточна лишь сомнительных видеороликов и фотографий, чтобы нанести ракетный удар по суверенному государству.