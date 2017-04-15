Оренбург, 15 апреля, 2017, 10:24 — ИА Регнум.



skeeze Пожар

В Кувандыкском районе Оренбургской области проводится доследственная проверка по факту гибели четырех человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, в ночь на 15 апреля в жилом доме по улице Центральной в поселке Новосаринский сгорели четыре человека, в том числе семилетний мальчик.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбургской области, ночью горел жилой дом с пристройками. Когда пожарные локализовали пожар, произошло обрушение кровли жилого дома и надворной постройки на общей площади 68 квадратных метров. На ликвидацию открытого горения ушло примерно полтора часа. На месте пожара работают от РСЧС 15 человек, 8 единиц техники, от МЧС 11 человек, 4 единицы техники, всего 26 человек и 12 единиц техники.

По предварительным данным следственных органов, в жилом доме находились сожитель со своей сожительницей, сын сожителя, девушка и ребенок. Возможно, компания распивала спиртные напитки. После возгорания девушка смогла покинуть дом и вызвать помощь.

Стоит отметить, что за ночь это второй крупный пожар в регионе со значительным количеством погибших людей. Напомним, в селе Кваркено пожар унес жизни трех мужчин и женщины. По предварительным данным, в жилом доме, где произошло возгорание, проживали четверо человек, которые нигде не работали, вели асоциальный образ жизни.