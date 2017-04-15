Москва, 15 апреля, 2017, 10:27 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Террор

В Москве прошел очередной раунд консультаций на уровне министерств иностранных дел России и Таджикистана по вопросам борьбы с международным терроризмом. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщил журналистам глава департамента информации МИД Таджикистана Вафо Ниятбеков.

Он рассказал, что консультации проводятся в рамках Программы сотрудничества между министерствами иностранных дел России и Таджикистана.

Таджикскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел этой страны Низомиддин Зохиди, а российскую — заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

В ходе консультаций стороны обменялись мнениями по проблемам противодействия международному терроризму, финансирования терроризма, распространения террористической и экстремистской идеологии.