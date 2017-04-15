Дамаск, 15 апреля, 2017, 10:01 — ИА Регнум.



Sntat.ru Террорист

Одна из сирийских террористических группировок покинула захваченный ими ранее города Мадая, расположенный к западу от Дамаска. Об этом сегодня, 15 апреля, заявил журналистам губернатор провинции Дамаск Аля Ибрагим.

«Операция по выводу из Мадаи членов бандформирований, отказавшихся сдаться властям, прошла успешно. Сегодня будет продолжен их вывод из города Забадани», — сказал губернатор Ибрагим.

Он также сообщил, что часть боевиков решила воспользоваться амнистией, которую объявили сирийские власти, и согласились пройти проверку в правоохранительных органах.

Сирийские войска также продолжают освобождать от боевиков населенный пункты вокруг Пальмиры.