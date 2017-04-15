Ташкент, 15 апреля, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли (МВЭСИТ) преобразовано в министерство внешней торговли, сообщил ИА REGNUM сегодня, 15 апреля, представитель администрации президента республики.

Евгений Лансере. Заморская торговля. 1917

Согласно документу, министерство внешней торговли является уполномоченным государственным органом, ответственным за формирование и реализацию государственной политики в области внешней торговли, и осуществляет координацию работы органов государственного управления в области регулирования внешнеторговой деятельности.

Основными задачами нового ведомства определены осуществление комплексных маркетинговых исследований мировых рынков, содействие в реализации программ по развитию экспортного потенциала республики, разработку и реализацию практических мер по развитию и повышению конкурентоспособности производимой в Узбекистане продукции с высокой добавленной стоимостью с учетом требований внешних рынков.

Министерство также будет оказывать практическое содействие хозяйствующим субъектам в поиске и выборе надежных торговых зарубежных партнеров, а также в участии отечественных предприятий в тендерных торгах, международных торгово-промышленных выставках, ярмарках и других аналогичных мероприятиях, проводимых в зарубежных странах.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом образовал Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям с территориальными подразделениями в регионах страны.

Комитет образован «в целях наиболее полной реализации инвестиционного потенциала Узбекистана, дальнейшего совершенствования инвестиционного климата, качественной разработки ежегодных инвестиционных программ, формирования максимально благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций».

В Узбекистане разработана стратегия развития страны на 2017−2021, которая включат в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.