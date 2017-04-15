* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, 15 апреля, 2017, 10:00 — ИА Регнум.

Власти Афганистана заявляют, что в результате применения американской бомбы GBU-43/B в провинции Нангархар погибли по меньшей мере 92 боевика террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает AFP со ссылкой на местные власти

U.S. Department of Defense photograph Американская бомба GBU-43/B

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пентагон заявил, что 13 апреля в афганской провинции Нангархар ВВС США сбросили мощнейшую неядерную бомбу GBU-43/B на систему тоннелей и пещер, которые используют боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Сперва власти провинции Нангархар сообщили о 36 погибших боевиках. Теперь их число возросло до 92. При этом само ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляет, что в результате удара никто не погиб.