Холмск, Сахалинская область, 15 апреля, 2017, 09:20 — ИА Регнум.



WhyCheese Пожар

Следственный комитет Российской Федерации возбудил дело против генерального директора «Рос Шельф» после пожара в жилом доме в Холмске Сахалинской области. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Сахалинской области.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), а также части 1 статьи 238 УК России («Выполнение работ, не отвечающих мерам безопасности»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в Холмске произошел 13 апреля. Тогда сгорели порядка 75 квартир в доме №2 по улице Первомайской

В ходе разбирательства было установлено, что в июле 2015 года «Рос Шельф» заключил договор на проведение капитального ремонта кровли дома №2 по улице Первомайской. Стоимость работ оценивалась в 3 млн рублей.

Работы должны были включать в себя нанесение огнебиозащитного покрытия на деревянные конструкции кровли при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащиты эффективности.

Экспертиза показала, что деревянные конструкции кровли огнебиозащитным составом не обрабатывались.