Петропавловск-Камчатский, 15 апреля, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Список самых богатых депутатов Законодательного собрания Камчатки, судя по декларациям на сайте регионального парламента, возглавили «рыбные генералы» — люди либо имеющие на данный момент отношение к рыбной отрасли, либо формально отказавшиеся от этой роли ради мандата депутата, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сальвадор Дали. Рыба. 1918

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Пятерка самых богатых народных избранников, в которой кроме четырех «рыбников», оказался владелец самой крупной сети супермаркетов в крае, заработала, в общей сложности, 2 млрд 326 млн рублей.

Основной «вклад внес» совладелец «Океанрыбфлота» Игорь Евтушок, показавший доход в 1 млрд 898 млн 113 тыс. рублей. Причем, по сравнению с 2015 годом, его доходы выросли на 956 млн рублей. Его жена улучшила свои доходы на 9,2 млн рублей — до 77,7 млн рублей. Супруги владеют двумя большими квартирами — 250 и 180 квадратных метров, и тремя люксовыми автомобилями — «Mercedes-Benz 8500», «ToyotaLandCruizer200» и «MercedesGL500».

Отметим, что Игорь Евтушок уже несколько лет возглавляет список богатейших депутатов Камчатки.

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Свое второе место никому не уступает другой рыбник — Игорь Редькин, хотя его доходы значительно скромнее — 166,9 млн рублей. Это на 93,6 млн рублей меньше, чем у него было в прошлом году. Этого депутата можно назвать любителем дорогих машин — у него и его жены их пять — «ToyotaLandCruiser», «ToyotaLexus», «FordF150», «PorshCayenneTurbo», «ToyotaLandCruiser-200», а также вертолет Ми-172.

На третьем месте по уровню доходов оказался директор «Океанрыбфлота» Евгений Новоселов. Он заработал 113 млн 866 тыс. рублей (в 2016 году он не декларировал доход, так как еще не являлся депутатом).

Четвертое место досталось бывшему директору «Устькамчатрыбы» Андрею Копылову, который также, как и Новоселов, впервые стал депутатом только в 2016 году. Он задекларировал 88 млн 348 тыс. рублей.

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Пятерку богатейших депутатов замыкает владелец крупнейшей сети супермаркетов на Камчатке «Шамса» — Рашид Шамоян. Несмотря на то, что его доходы за год выросли с 34,5 млн рублей до 59,7 млн рублей, ему не удалось сохранить за собой третье место в рейтинге богатейших депутатов, с которого его сместили «рыбные генералы».

Спикер регионального парламента Валерий Раенко за год заработал всего 7,6 млн рублей. Самым бедным депутатом Законодательного собрания уже многие годы остается председатель регионального отделения «Справедливой России» Михаил Пучковский — в этом году он указал доход в 252 тыс. рублей, ровно столько же, сколько и в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM , сенатор от Камчатки Валерий Пономарев с доходом в 2,6 млрд рублей стал самым богатым членом Совета Федерации. В первую пятерку по доходам в верхней палате парламента входит и второй сенатор от региона Борис Невзоров — 173 млн рублей.

Депутаты Госдумы, представляющие интересы Камчатки, Ирина Яровая и Константин Слыщенко оказались намного скромнее — 10,6 млн рублей на двоих.