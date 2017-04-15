Четверо погибли при пожаре в жилом доме в Оренбургской области
Оренбург, 15 апреля, 2017, 08:33 — ИА Регнум.
Rocky_L
Огонь
В одном из многоквартирных домов в селе Кваркено Оренбургской области произошел пожар. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что сгорела квартира площадью 81 квадратный метр. В 01:06 мск было ликвидировано открытое горение, в 02:10 мск пожар был полностью потушен.
При разборе завалов были обнаружена тела трех мужчин и одной женщины.
Начата доследственная проверка.