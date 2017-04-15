Литл-Рок, США, 15 апреля, 2017, 08:14 — ИА Регнум.



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В американском штате Арканзас суды вынуждены были отложить смертные казни семи человек из-за отказа фармацевтической компании McKesson продавать властям отравляющие вещества, с помощью которых планировалось привести приговоры в исполнение. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что в апреле в штате Арканзас должны были казнить семерых мужчин, осужденных за убийства. Однако суды были вынуждены отложить казнь из-за протестов со стороны компании McKesson — производителя одного из отравляющих веществ, с помощью которого планировалось привести приговоры в исполнение.

Казани должны были осуществится с помощью смертельной инъекции. Приговоренным должны были сделать инъекцию обезболивающего и еще двух веществ. Первое предназначено для остановки сердца, второе — для прекращения работы легких.

Один из препаратов для инъекции был закуплен у McKesson. Компания утверждает, что власти не стали раскрывать информацию о том, как именно они собираются использовать препарат.

Представители компании считали, что вещество будет использовано в медицинских целях. Когда все раскрылось, компания потребовала от властей Арканзаса отменить сделку и вернуть препарат, однако этого пока не произошло.

Пока разбирательства по этому поводу продолжаются, высший и окружной суды штата постановили отложить казни семи заключенных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, практически все штаты, в которых есть смертная казнь, столкнулись с невозможностью приготовить смертельную инъекцию, так как европейские и американские фармацевтические компании отказываются продавать властям необходимые для этого вещества в знак протеста против смертной казни.

В итоге штаты стали возвращаться к использованию электрического стула и даже расстрела.