Сочи, Краснодарский край, 15 апреля, 2017, 07:40 — ИА Регнум.



WorldEnglish Огонь

В Сочи произошел пожар на местном хлебозаводе. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает Life.

Сообщается, что пожар произошел в одном из зданий сочинского хлебозавода, расположенном на улице Гагарина. Пламя распространилось на площадь более 200 квадратных метров. Огнем охвачен весь четвертый этаж и крыша.

Их горящего здания эвакуированы 50 человек.

На месте пожара работают сотрудники МЧС. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала.