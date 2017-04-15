В Сочи произошел пожар на хлебозаводе
Сочи, Краснодарский край, 15 апреля, 2017, 07:40 — ИА Регнум.
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Огонь
В Сочи произошел пожар на местном хлебозаводе. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает Life.
Сообщается, что пожар произошел в одном из зданий сочинского хлебозавода, расположенном на улице Гагарина. Пламя распространилось на площадь более 200 квадратных метров. Огнем охвачен весь четвертый этаж и крыша.
Их горящего здания эвакуированы 50 человек.
На месте пожара работают сотрудники МЧС. Пожару присвоен второй ранг сложности.
Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала.