Токио, 15 апреля, 2017, 07:33 — ИА Регнум.



Misakubo Крупные базы США на территории Японии

Военное командование США провело учения на авиабазе «Кадэна» на японском острове Окинава на случай возможного удара со стороны КНДР. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает агентство «Киодо».

Сообщается, что учения прошли с 12 по 14 апреля. В ходе учений американские военные отработали действия на случай нападения КНДР на фоне усиления напряженности на Корейском полуострове.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация на Корейском полуострове обострилась после 4 апреля, когда Пхеньян провел очередные ракетные испытания. После этого власти США заявили, что рассматривают варианты уничтожения ядерных объектов КНДР.

После ракетного удара США по сирийской авиабазе «Шайрат» стало ясно, что администрация президента США Дональда Трампа может действительно нанести удар по КНДР.

15 апреля в КНДР отмечают день рождения основателя страны — Ким Ир Сена. Власти США заявили, что в том случае, если Пхеньян проведет очередные ракетные или ядерные испытания, то Вашингтон примет жесткие меры.

У берегов КНДР стал сосредотачиваться американский флот. Прибыла боевая эскадра в составе которой находится ударный атомный авианосец «Карл Винсон».

Ситуация на Дальнем Востоке остается напряженной. Япония эвакуировала своих граждан из Южной Кореи. Китайские авиаперевозчики приостановили авиасообщение с КНДР. Центральная китайская газета «Жэнтминь жибао» выпустила статью, в которой сказано, что КНР не позволит США нанести удар по Северной Корее.

В итоге американские СМИ со ссылками на источники в Пентагоне и Белом доме сегодня сообщили, что Вашингтон не готов нанести удар по КНДР. Власти США не намерены в ближайшее время нападать на Северную Корею, даже в том случае, если Пхеньян проведет очередное испытание ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп и его команда рассчитывают, что Китайская Народная Республика и Российская Федерация согласятся на более жесткие санкции против КНДР по линии Организации Объединенных Наций, если Пхеньян проведен новые ядерные или баллистические испытания.