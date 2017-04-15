Нью-Йорк, США, 15 апреля, 2017, 06:14 — ИА Регнум.



Пенсильванский вокзал на фото 1911 года

В здании Пенсильванского вокзала в Нью-Йорке произошла паника после задержания полицией агрессивно настроенного мужчины, передаёт NBC New York.

Как сообщается, паника среди пассажиров началась после того, как некоторым из них показалось, что полицейские открыли стрельбу.

Находившиеся в здании люди начали выбегать на улицу, оставляя вещи внутри. Кто-то пытался укрыться за столбами и в других местах.

Очевидцы стали размещать в соцсетях видеозаписи инцидента, а в службу «911» поступили многочисленные сообщения о стрельбе на вокзале.

Между тем, как заявили позднее в полиции, стрельбы в здании вокзала не было — сотрудники применили электрошоковое оружие в отношении мужчины, начавшего агрессивно себя вести из-за задержки поезда.

По информации телеканала, в результате возникшей толкучки лёгкие травмы получили 16 человек.

Напомним, 24 марта на станции Пенсильвания в Нью-Йорке сошёл с рельсов пассажирский поезд, в результате чего пострадал один человек.