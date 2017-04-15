Петропавловск-Камчатский, 15 апреля, 2017, 05:29 — ИА Регнум. Совет Федерации опубликовал сведения о доходах всех сенаторов. Суда по ним, член верхней палаты российского парламента Борис Невзоров за год стал намного богаче. За 2016 год он задекларировал доход в173 млн 995 тыс. 394 рубля, а его жена — 66 млн 236 тыс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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Таким образом, за год супруги Невзоровы стали богаче, в общей сложности на 129 млн рублей. В 2015 году сам сенатор заработал 98 миллионов 593 тысячи 255 рублей, а его супруга показывала доход в 12 млн 600 тыс. рублей.

Из декларации следует, что семья Невзоровых продала один из своих земельных участков в 700 кв. метров, но у них остались еще два участка на более чем 4 тыс. квадратных метров.

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В остальном имущественное положение Невзоровых не изменилось — три дома (745, 139 и 339 квадратных метров) и квартира — 66 кв. метров. Борис Невзоров также владеет «Порше Кайен» и двумя снегоходами «Ски-Доо».

Как сообщало ИА REGNUM, самым богатым членом Совфеда стал сенатор от Камчатки — Валерий Пономаревзаработал в 2016 году 2,6 млрд рублей. Его доход по сравнению с 2015 годом увеличился почти на 1 млрд рублей. Супруга Пономарева задекларировала доход в 32,7 млн рублей.

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Семье принадлежат три квартиры (179, 175 и 150 квадратных метров), пять машиномест и три нежилых помещения. Еще одна квартира находится у них в пользовании. Пономареву принадлежат четыре автомобиля: Bentley Arnage R, Porsche Cayenne Turbo, Ferrari F430 и ГАЗ-21.