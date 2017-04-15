Москва, 15 апреля, 2017, 05:09 — ИА Регнум.



Mil.ru Сирийским друзьям

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 14 апреля провели восемь гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В городе Алеппо — в районах Аль-Хамадания-3, Баб-Насрин, Аль-Джазмати, Альшаба-Кадим, Шейх-Саид и Новый Алеппо — жителям было передано 2,5 тысячи порций горячей еды и 150 продовольственных наборов.

В населённые пункты Димас провинции Дамаск и Джабала провинции Латакия доставлено 2,3 тонны продуктов питания (700 продовольственных наборов) и канцелярских принадлежностей, а также медицинское оборудование.

Сообщается, что всего за сутки гуманитарную помощь получили 3350 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 4,5 тонны.

Кроме этого, российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 19,4 тонны продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.

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