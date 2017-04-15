Петропавловск-Камчатский, 15 апреля, 2017, 04:54 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от Камчатки Ирина Яровая и Константин Слыщенко, оба из партии «Единая Россия», за 2016 год увеличили свои доходы. Но, по сравнению с некоторыми другими членами нижней палаты парламента, этот рост можно назвать незначительным, передает корреспондент ИА REGNUM после ознакомления с декларациями народных избранников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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Ирина Яровая, которая изначально избиралась в Госдуму от Камчатки, осенью прошлого года шла под №1 в списке правящей партии по Дальнему Востоку, за 2016 год заработала 6 млн 305 тыс. 593 рубля, что на 725,5 тыс. рублей больше, чем в 2015 году. Судя по декларации, вице-спикер Госдумы живет довольно скромно. У нее нет своей квартиры или машины, она пользуется служебным жильем, предоставленным на срок полномочий. А это квартира площадью в 84,70 метров.

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В плане имущества положение Ирины Яровой за год никак не изменилось. Напомним, что при опубликовании депутатами деклараций о доходе на выборах осенью 2016 года, стало известно, что Яровая официально рассталась со своим мужем. Его доходы не учтены в декларации депутата.

Еще скромнее на фоне Яровой выглядит депутат Госдумы от Камчатки Константин Слыщенко, который до сентября прошлого года был главой Петропавловска-Камчатского. В своей декларации за 2016 год он указал доход в 4 млн 358 тыс. 461 рубль, что всего на 112 тыс. рублей больше, чем он заработал в 2015 году.

В списке имущества у Слыщенко за год никаких изменений не произошло — квартира 64,2 квадратных метра, земельный участок 1000 квадратных метров и три автомобиля — ВАЗ 2101, «Мицубиси Паджеро» и «Мицубиси Аутлендер».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин отчитался о доходах за 2016 год. Как следует из декларации, глава государства заработал около 8,858 млн рублей против 8,891 млн рублей в 2015 году. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заработал в 2016 году 8,58 млн рублей.