Вашингтон, 15 апреля, 2017, 03:59 — ИА Регнум.



Surian Soosay Боевик

В результате атаки США в Афганистане с применением десятитонной авиабомбы GBU-43 были убиты 82 боевика. Об этом сообщает газета The New York Times cо ссылкой на губернатора афганской провинции Нангархар.

Отметим, что ранее телеканал CNN со ссылкой на Министерство обороны Афганистана сообщило об уничтожении 36 боевиков.

В свою очередь, по информации агентства Amaq, боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что в результате атаки ни один из членов группировки не погиб и не получил ранений.

Напомним, 13 апреля пресс-служба Пентагона сообщила, что ВВС США впервые в боевых условиях применили самый мощный из неядерных боеприпасов — фугасную авиабомбу GBU-43, которую также называют «Мать всех бомб». Вес снаряда составляет 9,8 тонны, а мощность его взрыва — 11 тонн в тротиловом эквиваленте.

Удар был нанесён по тоннелям и пещерам в районе Ачин в афганской провинции Нангархар, которые используют террористы.

Позднее, экс-сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден сообщил, что тоннели в своё время строились для моджахедов при частичном финансировании со стороны США.