Москва, 15 апреля, 2017, 03:42 — ИА Регнум.



Dmitry Rozhkov Алексей Пушков

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призывы МИД Китая не допускать дальнейшего обострения ситуации на Корейском полуострове, у побережья которого расположилась ударная группа ВМС США с атомным авианосцем «Карл Винсон».

«Китай: в конфликте США и КНДР победителей не будет. В Пекине не оценили 59 Томагавков «на десерт» во Флориде и очень обеспокоены планами США», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Читайте также: МИД Китая: в войне США против КНДР победителей не будет

Пушков также высказал мнение, что угрозы Пхеньяна нанести превентивный удар по американским военным базам в случае агрессии со стороны США могут не быть блефом, и потому не стоит проверять решимость КНДР.

«Не похоже, что ответные угрозы КНДР — блеф: названные цели — в зоне действия её артиллерии и ракет. Проверка — блеф или нет — игра с огнём», — отметил он.

Читайте также: Генштаб ВС КНДР: Мы готовы нанести превентивный удар по американским базам

Напомним ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox рассказал, при каких обстоятельствах проинформировал о нанесении ракетного удара по Сирии председателя КНР Си Цзиньпина, находившегося в тот момент в Вашингтоне:

«Мы закончили обед и приступили к десерту. И у нас был самый красивый шоколадный торт из всех, что вы когда-либо видели, и президент Си наслаждался им… И я сказал, господин президент, позвольте мне объяснить вам кое-что. Мы только что выпустили 59 ракет, все из которых, кстати, — это невероятно, за сотни миль, — все из которых достигли цели», — рассказал Трамп.

Читайте также: Белый дом назвал «победой» решение Китая не блокировать резолюцию по Сирии