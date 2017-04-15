Москва, 15 апреля, 2017, 03:01 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 14 апреля подтверждено двенадцать нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Alexas_Fotos Война в Сирии

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано 12 нарушений в провинциях Дамаск (6), Латакия (3), Хама (2) и Деръа (1)», — говорится в документе.

Сообщается, что турецкой частью представительства было зафиксировано семь нарушений в провинциях Деръа, Хама, Дамаск, Алеппо, Хомс и Идлиб, однако в ходе разбирательств по данным эпизодам российской стороной ни одного факта нарушения подтверждено не было.

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В течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий девяти населённых пунктов в провинции Дамаск: Аль-Хусейния, Кафер-аль-Авамид, Айм-эль-Фиджа, Афра, Сук-Вади-Барада, Бассима, Кафер-аз-Зейт, Аль-Хания и Дейр-Макрин. Общее количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1463.

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За сутки под контроль правительственных войск перешло ещё 10,5 квадратных километра территории. В общей сложности с начала года под контроль правительства перешло более 3889 квадратных километров территории, от вооружённых формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено 226 населённых пунктов.

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Напомним, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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