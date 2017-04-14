Лондон, 15 апреля, 2017, 02:48 — ИА Регнум. Британские Центр правительственной связи (GCHQ) и служба контрразведки MI5 объявили набор кандидатов на вакансии, требующие знания русского языка, истории и культуры России. Информация об этом размещена на официальном сайте GCHQ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фэйки

«Ваше знание русского языка может открыть для вас увлекательную карьеру в разведке. Присоединившись к MI5 или GCHQ, вы можете сыграть ключевую роль в защите Соединённого Королевства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спецслужбам требуются «лингвисты на роли, которые выйдут далеко за рамки переводов и расшифровок». «Это потребует знаний в области культуры, истории, политики и идеологии для полного понимания оригинальной идеи. Если вы способны на это, вы сможете помочь MI5 или GCHQ сделать правильный выбор для обеспечения национальной безопасности», — указывается в описании вакансии.

Как следует из сообщения, претенденты на должность должны уметь свободно читать газетные статьи и понимать новостные телепередачи на русском языке, иметь аналитический склад ума и логическое мышление, а также умение обращать внимание на детали.

Отмечается, что успешно прошедшие собеседование и принятые на работу в дальнейшем смогут обучиться новым техническим знаниям для применения их на практике при анализе разведывательных данных.

Заработная плата устроившихся в разведку будет составлять до £30,490 (более 2 млн рублей) в год «в зависимости от надбавок».