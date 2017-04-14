Астрахань, 15 апреля, 2017, 02:15 — ИА Регнум. Несколько человек задержаны по подозрению в пособничестве в убийстве двух сотрудников полиции в Астрахани. Об этом сообщил адвокат одного из задержанных Мурад Велиханов, передаёт телеканал RT.

anluze Наручники

«Статья у них у всех общая — «Пособничество в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа». То есть по основному делу», — сказал Велиханов.

Он добавил, что ему известно о четырёх задержанных, в числе которых — супруга ранее убитого подозреваемого.

По словам адвоката, его подзащитный познакомился с предполагаемыми преступниками недавно в одной из мечетей.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в Ленинском районе Астрахани неизвестные застрелили двоих полицейских, которые прибыли на оформление ДТП. Злоумышленники скрылись с места преступления. В рамках возбуждённого уголовного дела семь человек были объявлены в розыск, в том числе четверо — в международный.

В ночь на 6 апреля в Астрахани из легкового автомобиля Renault был открыт огонь по сотрудникам Росгвардии, которые попытались остановить машину для проверки документов. Ранения получили трое сотрудников. Один из нападавших был уничтожен ответным огнем.

По данным МВД, нападение было совершено теми же преступниками. Злоумышленники попытались скрыться, но были блокированы в промышленной зоне. Сдаться они не пожелали, и силовики ликвидировали троих боевиков.