Киев, 15 апреля, 2017, 01:52 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко 14 апреля подписал указ о реорганизации аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Соответствующий документ размещён на официальном сайте президента Украины.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Петр Порошенко

Согласно указу, в новой структуре СНБО остались секретарь, его заместители, руководитель аппарата и 18 служб, курирующих различные направления.

При этом в составе СНБО упразднены служба по вопросам обороны и служба по вопросам безопасности.

Созданы служба по вопросам внутренней безопасности, служба по вопросам обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности, служба по вопросам безопасности в военной сфере, служба по вопросам мобилизации, а также служба по вопросам развития и информационных технологий.

Согласно Конституции Украины, СНБО является координационным органом при президенте по вопросам национальной безопасности и обороны. В его функции входит внесение предложений президенту относительно реализации основ внутренней и внешней политики в данной сфере, а также координация и осуществление контроля за соответствующей деятельностью органов исполнительной власти.

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