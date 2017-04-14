Москва, 15 апреля, 2017, 01:30 — ИА Регнум. Оставленный без присмотра пакет был обнаружен вечером 14 апреля в здании автовокзала на Щелковском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник полиции

Пассажиры вокзала сообщили о находке в полицию. После этого прилегающий участок был оцеплен.

Прибывшие на место специалисты осмотрели пакет на наличие взрывного устройства, однако ничего опасного внутри не обнаружили.

«Ничего из того, что могло повлиять на привычную работу вокзала, обнаружено не было», — сообщили в МВД, уточнив, что в пакете находилась печатная продукция.

Автовокзал после инцидента продолжил работу в штатном режиме.

Напомним, ранее на текущей неделе на станции метро «Бунинская аллея» в последнем вагоне поезда был обнаружен никому не принадлежащий пакет. Полицейские высадили пассажиров, после чего состав был отправлен в отстойник, где вагон обследовали кинологи.