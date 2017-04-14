Вашингтон, 15 апреля, 2017, 01:06 — ИА Регнум. Основатель разоблачительного портала WikiLeaks Джулиан Ассанж с иронией прокомментировал заявления директора ЦРУ Майкла Помпео, который назвал сайт враждебным США и обвинил его в связях с Россией.

newsonline Джулиан Ассанж

«Нас назвала «негосударственной разведывательной службой» государственная «неразведывательная служба», которая произвела на свет «Аль-Каиду», ИГИЛ (организации, деятельность которых запрещена в РФ — ИА REGNUM ), Ирак, Иран и Пиночета», — написал Ассанж в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, выступая 13 апреля в Центре стратегических и международных исследований США, Майкл Помпео заявил, что WikiLeaks является «негосударственной враждебной разведывательной службой, которая часто связана с такими государственными игроками, как Россия».

По его словам, организация призывает своих сторонников устраиваться на службу в ЦРУ в целях хищения секретной информации. Также в своём выступлении Помпео заявил, что «активное сотрудничество» с разоблачительным ресурсом якобы ведёт российский телеканал RT.

Очередные заявления из Вашингтона о связях WikiLeaks с Россией, которые уже неоднократно опровергали и Москва, и сам Джулиан Ассанж, зазвучали на фоне публикации на портале серии секретных документов ЦРУ.

Из публикаций стало известно, что спецслужбы США имеют возможность использовать уязвимости смартфонов, телевизоров и другой техники для получения личной информации их пользователей, в том числе из защищённых мессенджеров, таких как WhatsApp и Telegram. Причём данные уязвимости в американских продуктах оставляются намеренно по требованию правительства США.

Также из опубликованных материалов стало известно, что консульство США во Франкфурте-на-Майне выполняет функции «хакерского» центра ЦРУ, из которого осуществляется координация действий американской разведки в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.