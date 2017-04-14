Рим, 15 апреля, 2017, 00:30 — ИА Регнум.



Спасательные жилеты

Служба береговой охраны Италии и «Врачи без границ» в течение суток спасли более 2 тысяч нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь Средиземное море на надувных лодках, передаёт агентство Reuters.

Сообщается, что у побережья Италии и Ливии были обнаружено в общей сложности 16 надувных лодок и два переполненных судна с мигрантами из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

На борту одной из надувных лодок спасателями было обнаружено тело подростка, скончавшегося во время переправы. Причина его смерти не уточняется.

В заявлении «Врачей без границ» отмечается, что Средиземное море в 2017 году «продолжает оставаться кладбищем» для нелегалов, в то время как страны-члены Евросоюза «продолжают закрывать глаза на проблему миграции».

Согласно данным Международной организации по миграции, с начала текущего года по Средиземному морю в Европу прибыли уже более 30 тысяч беженцев из Северной Африки и с Ближнего Востока. За этот же период погибли в море или пропали без вести по меньшей мере 665 человек.

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