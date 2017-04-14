Вашингтон, 15 апреля, 2017, 00:01 — ИА Регнум.



Presidio of Monterey Леон Панетта (в центре)

Президент США Дональд Трамп должен осмотрительнее принимать решения и выбирать слова, иначе можно спровоцировать КНДР на ядерную войну, заявил в эфире телеканала NBC экс-министр обороны США и бывший директор ЦРУ Леон Панетта.

По мнению Панетты, слова и действия администрации Белого дома лишь усиливают происходящие провокации, и руководству США следует вести себя осторожнее.

Леон Панетта отметил, что Вашингтону не стоит принимать опрометчивые решения. Он напомнил, что ни один из президентов США в современной истории не обострял ситуацию с КНДР, так как это может спровоцировать ядерную войну и миллионы смертей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США перебрасывают к берегам Кореи авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон».

Ряд СМИ сообщает, что США могут нанести удар по ядерным объектам КНДР, чтобы предотвратить ядерные испытания.

Ситуация на Дальнем Востоке остается напряженной. Япония эвакуирует граждан из Южной Кореи. Приостановлено авиасообщение Китая с КНДР. Центральная китайская газета «Жэньминь жибао» выпустила статью, где сказано, что КНР не позволит США нанести удар по Северной Корее.