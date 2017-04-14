Сеул, 14 апреля, 2017, 23:50 — ИА Регнум.



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Власти США изучают ряд возможных вариантов применения военной силы против Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Сообщается, что вице-президент США Майкл Пенс на будущей неделе совершит официальный визит в Республику Корея (Южная Корея), в ходе которого обсудит с командующим силами США на южнокорейской территории генералом Винсентом Бруксом варианты применения силы против КНДР.

«В настоящее время мы изучаем ряд возможных военных вариантов, но мы внимательно рассмотрим эту тему во время дискуссий с генералом Бруксом», — заявил источник в американской администрации.

Источник не уточнил, идет ли речь о мерах оборонительного характера или же возможны превентивные удары по Северной Корее.