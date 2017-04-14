Лондон, 14 апреля, 2017, 23:41 — ИА Регнум.

14 апреля на стадионе «Сент Джеймс Парк» был разыгран матч 42-го тура Чемпионшипа между командами «Ньюкасл Юнайтед» и «Лидс». Матч завершился со счетом 1:1.

Leedsunited.com Трибуна болельщиков на матче «Ньюкасл Юнайтед» — «Лидс»

На экваторе второго тайма английский центральный защитник Джамаал Ласселс открыл счет после ассиста сербского форварда Александра Митровича — 1:0.

В самой концовке встречи новозеландский форвард Крис Вуд спас ничью после ассиста Кемара Руфа — 1:1.

Статистика матча («Ньюкасл Юнайтед"/"Лидс»)

Удары 21/4

Удары в створ 4/2

Владение 56%/44%

Фолы 6/16

На данный момент «сороки» идут на второй строчке в турнирной таблице с 85-ю очками. «Лидс» остались на 4-й позиции, набрав 73 очка.

Составы на матч:

«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Даммет, Ласселс, Анита, Мбемба, Ритчи, Шелви, Хайден, Перес, Гуффран, Митрович.

«Лидс»: Грин, Айлинг, Бартли, Янссон, Берарди, Руф, Эрнандес, Филлипс, Бридатт, Педраса, Вуд.

Главный арбитр матча: Кавана.

Предупреждения: Янссон — 52, Бартли — 54, Филлипс — 75, Шелви — 90, Колбэк — 90.

Голы: Ласселс 67 — 1:0, Вуд 90+6 — 1:1.