«Лидс» на последней секунде спас ничью с «Ньюкаслом»
Лондон, 14 апреля, 2017, 23:41 — ИА Регнум.
14 апреля на стадионе «Сент Джеймс Парк» был разыгран матч 42-го тура Чемпионшипа между командами «Ньюкасл Юнайтед» и «Лидс». Матч завершился со счетом 1:1.
На экваторе второго тайма английский центральный защитник Джамаал Ласселс открыл счет после ассиста сербского форварда Александра Митровича — 1:0.
В самой концовке встречи новозеландский форвард Крис Вуд спас ничью после ассиста Кемара Руфа — 1:1.
Статистика матча («Ньюкасл Юнайтед"/"Лидс»)
Удары 21/4
Удары в створ 4/2
Владение 56%/44%
Фолы 6/16
На данный момент «сороки» идут на второй строчке в турнирной таблице с 85-ю очками. «Лидс» остались на 4-й позиции, набрав 73 очка.
Составы на матч:
«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Даммет, Ласселс, Анита, Мбемба, Ритчи, Шелви, Хайден, Перес, Гуффран, Митрович.
«Лидс»: Грин, Айлинг, Бартли, Янссон, Берарди, Руф, Эрнандес, Филлипс, Бридатт, Педраса, Вуд.
Главный арбитр матча: Кавана.
Предупреждения: Янссон — 52, Бартли — 54, Филлипс — 75, Шелви — 90, Колбэк — 90.
Голы: Ласселс 67 — 1:0, Вуд 90+6 — 1:1.