Анкара, 14 апреля, 2017, 23:41 — ИА Регнум.



Беженцы

Береговая охрана Турции перехватила парусное судно со 199 мигрантами и тремя контрабандистами на борту, 14 апреля сообщает Associated Press.

Судно с мигрантами направлялось в Италию. Примерно через час после выхода судна из порта Измир его задержали две лодки береговой охраны Турции.

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Среди беженцев находились шестнадцать детей и восемь женщин. Сотрудники береговой охраны установили, что на борту были граждане Пакистана, Сирии, Шри-Ланки и Ирана.

Напомним, ранее береговая охрана Турции спасла 43 мигранта, их резиновая лодка затонула у побережья Турции. Мигранты пытались добраться до греческого острова Лесбос.

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С начала 2017 года в страны Европейского союза по морю прибыло около 32 тыс. мигрантов. В Средиземном море погибли более 650 беженцев.