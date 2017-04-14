Мадрид, 14 апреля, 2017, 23:33 — ИА Регнум.

14 апреля на стадионе «Сан-Мамес» был разыгран матч 32-го тура между командами «Атлетик» (Бильбао) и «Лас-Пальмас». Матч завершился со счетом 5:1 в пользу «басков».

Athletic-club.eus «Атлетик» (Бильбао) — «Лас-Пальмас» 5:1

В дебюте матча испанский опорный полузащитник Микель Сан Хосе открыл счет ударом головы после подачи Андера Итурраспе с углового флажка — 1:0.

Через 2 минуты испанский левый вингер Икер Муниаин удвоил преимущество хозяев ударом со шрафного в ближнюю шестерку — 2:0.

На 12-й минуте испанский центральный защитник Педро Бигас сумел отыграть один мяч после подачи углового в исполнении Тана Домингеса Пласереса — 2:1.

На 18-й минуте возрастной форвард сборной Испании Ариц Адуриц забил 13-й мяч лиге после прострела Иньяки Уильямса с правого фланга — 3:1.

На 58-й минуте Икер Муниаин оформил дубль ударом слета из-за пределов штрафной — 4:1.

В следующей же атаке Ариц Адуриц довел счет до разгромного после паса на ход Микеля Сан Хосе — 5:1.

Статистика матча («Атлетик"/"Лас-Пальмас»)

Удары 15/8

Удары в створ 7/2

Владение 49%/51%

Фолы 22/10

На данный момент «баски» поднялись на 6-ю строчку, набрав 53 очка. «Лас-Пальмас» остался на 13-й позиции с 38-ю очками.

Составы на матч:

«Атлетик»: Арисабалага, Ляпорт, Де Маркос, Баленсиага, Альварес, Сан Хосе, Иттураспе, Муниаин, Уильямс, Гарсия, Адуриц.

«Лас-Пальмас»: Лисоайн, Лемос, Маседо, Бигас, Кастельяно, Гомес, Меса, Виера, Ливая, Гарсия, Пласерес.

Главный арбитр матча: Хавьер Эстрада.

Предупреждения: Виера — 60, Сан Хосе — 66, Ливая — 89.

Голы: Сан Хосе 7 — 1:0, Муниаин 9 — 2:0, Бигас 12 — 2:1, Адуриц 18 — 3:1, Муниаин 58 — 4:1, Адуриц 59 — 5:1.