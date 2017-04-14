Астана, 14 апреля, 2017, 23:24 — ИА Регнум. В состав Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) вошли два новых члена (министра). Оба являются гражданами Казахстана. Решение о назначении министра по экономике и финансовой политике и министра по конкуренции и антимонопольному регулированию было принято сегодня, 14 апреля, на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке. Напомним, участие в ВЕЭС приняли президенты Киргизии, Казахстана, Армении, Белоруссии, России, а также Молдавии, которая получила статус государства — наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета. 14 апреля 2017 года, Бишкек

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, министром по экономике и финансовой политике назначенТимур Жаксылыков.

Отметим, эта должность была вакантной с 28 декабря 2016 года, когда президент Казахстана своим указом назначил занимавшего этот пост Тимура Сулейменова министром национальной экономики страны вместо уволенного Куандыка Бишимбаева. Напомним, Куандык Бишимбаев в настоящее время находится под арестом по обвинению в получении взяток в крупном размере.

Следует также добавить, что, по словам Нурсултана Назарбаева, Куандык Бишимбаев «попался серьезно».

«Молодые ребята, которых обучили, все сделали… Суд еще не сказал свое слово… Министр экономики — молодой, болашаковец (выпускник президентской программы «Болашак» по поддержке талантливой молодежи путем выплаты стипендий для обучения за границей — ИА REGNUM ), попался прямо серьезно. Вместе со своими товарищами, друзьями организовали коррупционную группу, сейчас идет следствие. За госслужащими есть много глаз, люди смотрят, правоохранительные органы, которые не зря кушают свой хлеб, тоже смотрят за ними. Все это украденное будет возвращено государству, и все равно нарушивший человек получит свое. Все время будем делать так, чтобы очищать страну от такого зла», — прокомментировал Назарбаев на встрече с журналистами в марте 2017 года арест Бишимбаева.

Что касается Тимура Жаксылыкова, то до сегодняшнего дня он занимал пост вице-министра национальной экономики Казахстана. Согласно официальным данным, Тимур Жаксылыков — выпускник МГУ им. Ломоносова (специальность «история»). В 1997 году окончил магистратуру Страсбургского института политических исследований (Франция) и получил степень магистра в области европейских исследований. В 2003 году Жаксылыкову выдан диплом Казахского института экономики и финансов по специальности «экономика».

Свою трудовую деятельность новый министр ЕЭК начал в 1993 году с должности исполнительного директора Семипалатинского института бизнеса и предпринимательства.

В разные годы Жаксылыков работал в Агентстве Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам, в Центре анализа и стратегических исследований Администрации президента Казахстана, в Аналитическом центре Совета Безопасности страны, в Центре системных исследований Администрации президента.

В августе 2003 года Жаксылыков был назначен на пост директора департамента по вступлению во Всемирную Торговую Организацию Министерства индустрии и торговли Казахстана и возглавлял группу представителей по вопросам ВТО в Женеве.

С ноября 2005 по апрель 2010 Жаксылыков занимал должности директора ТОО «Центр устойчивого развития столицы», заместителя акима (мэра) города Астана, вице-министра индустрии и торговли.

В апреле 2010 был назначен на пост председателя Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий Казахстана. В августе того же года получил должность председателя правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана». В феврале 2012 года Жаксылыков был назначен вице-министром экономического развития и торговли, а в августе 2014 года — вице-министром национальной экономики.

Как уже говорилось выше, на заседании ВЕЭС был назначен и министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК. Новым членом Коллегии стал казахстанец Марат Кусаинов. Отметим, что до сегодняшнего дня Марат Кусаинов также занимал должность вице-министра национальной экономики Казахстана.

Напомним, пост министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК тоже был свободным, с марта 2017 года. Занимавший эту должность Нурлан Алдабергенов указом президента Назарбаева от 27 марта был назначен на пост руководителя канцелярии премьер-министра. Его предшественник Ерлан Кошанов был переведен на должность акима (губернатора) Карагандинской области.

Новый министр ЕЭК по конкуренции и антимонопольному регулированию Марат Кусаинов в 1988 году окончил Алма-атинский институт народного хозяйства по специальности «Планирование промышленности», а в 1997 году — Национальную Высшую школу государственного управления при президенте Республики Казахстан по специальности «Государственное управление».

Трудовой путь Кусаинова начался в 1988 году с должности инструктора отдела в аппарате Кзыл-Ординского горисполкома. С июля 1997 года Кусаинов работал консультантом сектора макроэкономического анализа и информации отдела информатизации, а затем консультантом сводного аналитического отдела в канцелярии премьер-министра.

В 2000 году Кусаинов был назначен директором Департамента социально-экономического анализа Агентства по стратегическому планированию Казахстана. В 2002 году Кусаинова перевели в аппарат Министерства экономики и бюджетного планирования.

В феврале 2006 года он был назначен вице-министром экономики и бюджетного планирования Казахстана, а в марте 2010 — вице-министром экономического развития и торговли. В феврале 2013 года Кусаинов стал вице-министром экономики и бюджетного планирования, а в августе 2014 года — первым вице-министром национальной экономики Казахстана.

Напомним, как ранее прогнозировал в интервью ИА REGNUM казахстанский политолог главный редактор биографической энциклопедии «Кто есть кто» Данияр Ашимбаев, освободившиеся вакансии министров ЕЭК будут закрыты представителями от Казахстана. Политолог также отметил, что скорее всего это будут люди из правительственного аппарата, которые работают в аналогичных сферах, либо те, кого нужно убрать на какое-то время с политической арены страны, либо те, кому не хватает определенного опыта для получения повышения непосредственно в самом Казахстане.