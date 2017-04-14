Вашингтон, 14 апреля, 2017, 23:28 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM

Профессор-историк Американского университета Аллан Лихтман, ранее предсказавший победу Дональда Трампа на выборах президента США, пришел к выводу, что ему грозит импичмент, сообщает журнал Politico.

Профессор Аллан Лихтман выступил в печати со своим новым предположением относительно политического будущего Дональда Трампа.

Если ранее профессор Американского университета предсказывал неожиданную победу Трампа, то теперь он пообещал ему перспективу импичмента.

Среди возможных поводов и обвинений профессор указал следующее: связи с руководством или спецслужбами России, злоупотребление властными полномочиями и поощрение нарушений законодательства США.

Кроме того, профессор не исключил, что Трампа могут привлечь к ответственности за правонарушения, совершенные им еще до вступления в должность президента США.

По информации издания, новые прогнозы профессор Лихтман планирует опубликовать в отдельной книге.