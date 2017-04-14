СМИ: Профессор, предсказавший избрание Трампа, обещает ему импичмент
Вашингтон, 14 апреля, 2017, 23:28 — ИА Регнум.
Профессор-историк Американского университета Аллан Лихтман, ранее предсказавший победу Дональда Трампа на выборах президента США, пришел к выводу, что ему грозит импичмент, сообщает журнал Politico.
Профессор Аллан Лихтман выступил в печати со своим новым предположением относительно политического будущего Дональда Трампа.
Если ранее профессор Американского университета предсказывал неожиданную победу Трампа, то теперь он пообещал ему перспективу импичмента.
Среди возможных поводов и обвинений профессор указал следующее: связи с руководством или спецслужбами России, злоупотребление властными полномочиями и поощрение нарушений законодательства США.
Кроме того, профессор не исключил, что Трампа могут привлечь к ответственности за правонарушения, совершенные им еще до вступления в должность президента США.
По информации издания, новые прогнозы профессор Лихтман планирует опубликовать в отдельной книге.