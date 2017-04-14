Киев, 14 апреля, 2017, 22:51 — ИА Регнум. В Донбассе не стихают позиционные бои с применением тяжелой артиллерии, минометов калибров 82 и 120 мм, танков, БТР, БМП и всего спектра стрелкового вооружения. Наиболее интенсивные обстрелы зафиксированы на Мариупольском направлении. Об этом 14 апреля заявляют: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Минобороны России РСЗО «Ураган»

Так, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин отметил, что сохраняется напряженная военная обстановка, «наблюдается тенденция к ее дальнейшему обострению». «Резонансный по своему цинизму случай произошел 10 апреля в Докучаевске. Здесь украинские силовики обстреляли детский сад № 11, где в это время находились дети. Только чудом пострадавших среди малышей не оказалось. Хочу отметить, что в канун значимых религиозных праздников, украинские силовики наращивают интенсивность обстрелов», — подчеркнул Басурин.

Ранее, 10 апреля Басурин опроверг информацию о том, что в детсад г. Докучаевск (под контролем ДНР) попал зажигательный снаряд. По его словам, в окно детсада влетала пуля. «В населенном пункте Докучаевск в один из социальных объектов, это детский садик №11 по ул. Ватутина 2, садик действующий, прилетела в окно пуля. В этот момент в садике находилось 118 детей и 27 человек обслуживающего персонала», — уточнил Басурин.

По словам замначальника управления Народной милиции, на этой неделе украинские силовики обстреливали позиции ДНР в 28 населенных пунктах: Крутая Балка, Жабичево, Ясиноватая, Яковлевка, Коминтерново, Докучаевск, Ясное, Петровское, Сосновское, Ленинское, Октябрь, Саханка, Спартак, район аэропорта, Петровский и Кировский районы Донецка. В результате боев были разрушены 27 домов. При этом трое мирных жителей получили ранения. «Потери среди военнослужащих ВС ДНР составили восемь убитых и трое раненых», — добавил Басурин.

«9 апреля в результате повреждения линий электропередач без электроснабжения остались населенные пункты Оленовка, Сигнальное и Луганское. Хочу отметить, что противник целенаправленно обстреливает ЛЭП, которые находятся у линии соприкосновения, что затрудняет своевременный их ремонт», — сказал Басурин.

Он сообщил, что за неделю подразделениями ВСУ были предприняты две попытки прорыва позиций ДНР в районе населенных пунктов Коминтерново и Авдеевка. «В результате слаженных действий наших подразделений противник был отброшен на исходные позиции, понеся при этом потери среди личного состава, общее количество которых составило трое убитых и четверо раненых», — подчеркнул Басурин.

В ДНР отмечают, что за прошедшие сутки ВС Украины 58 раз нарушили режим прекращения огня. «При обстрелах территории республики применялись: тяжелая артиллерия, танки, минометы различного калибра, вооружение БМП, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. Всего за прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня 380 раз и выпустил по территории республики, из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, 2672 снаряда и мины», — уточнил Басурин.

Он проинформировал, что 9 апреля было зафиксировано применение ВСУ РСЗО «Ураган», в результате огня никто не пострадал. «Огонь велся с позиций 36 отдельной бригады морской пехоты. В результате технической неисправности снаряд не достиг намеченной цели и взорвался в 300 метрах от окраины населенного пункта Дзержинское. В результате взрыва образовалась воронка размером около 10 метров диаметром и более 4 метров глубиной. По словам местных жителей, попадание сопровождалось мощной взрывной волной, от которой они падали, находясь в своих домах. Данный факт применения ВСУ запрещенного вооружения был задокументирован на фото и видео и передан в СМИ. Обращаюсь к представителям миссии ОБСЕ принять во внимание этот факт и указать украинскому военному командованию на недопустимость повтора подобных случаев», — подчеркнул Басурин.

По его словам, командование ВСУ продолжает перемещение тяжелого вооружения у линии боевого соприкосновения. «Отсутствие тяжелого вооружения ВСУ в местах хранения ежедневно фиксируется в отчетах миссии ОБСЕ. Всего за прошедшую неделю представители ОБСЕ отметили отсутствие 11 ед. 122-мм РСЗО БМ-21 «Град», 18 ед. 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б», семи 122-мм САУ «Гвоздика» и 20 танков Т-64 и Т-72», — подытожил Басурин.

Кроме того, 14 апреля спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что за минувшую неделю подразделения ВСУ 25 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по позициям ДНР 464 боеприпаса. «За минувшую неделю украинские силовики 25 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь велся из всех видов вооружения, в том числе применялись запрещенные минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометы. Всего по территории республики было выпущено 464 снаряда, мин и гранат», — сказал Марочко.

Он уточнил, что под обстрел попали позиции ЛНР в населенных пунктах: Калиновка, Логвиново, Лозовое, Нижнее Лозовое, Ломоватка, Калиново, Калиново-Борщеватое, Фрунзе, Желобок, Алмазное, Донецкий, Смелое, Красный Яр, а также район памятника князю Игорю. Марочко напомнил, что в результате огня украинской артиллерии получил ранение один мирный житель, значительные повреждения получили три жилых дома.

В то же время сегодня днем под обстрел ВСУ попали позиции ЛНР в районе села Калиново-Борщеватое. «Второй день подряд ВСУ провоцируют Народную милицию в районе Калиново-Борщеватое, где сегодня в 13.45 из (автоматических станковых гранатометов) АГС и 82-мм минометов с направления (села) Катериновка были обстреляны позиции Народной милиции. Данный факт фиксируют и подтверждают представители СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ и СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня)», — рассказал Марочко.

По его словам, небоевые потери киевских силовиков, связанные с чрезмерным употреблением спиртных напитков и нарушениями мер безопасности, за неделю составили восемь военнослужащих. «Всего за прошедшую неделю стало известно о восьми погибших и семи получивших ранения в результате такого рода происшествий среди военнослужащих ВСУ».

Он также сообщил, что бойцы ЛНР на одном из военных полигонов провели первую масштабную репетицию парада Победы, который состоится 9 мая в Луганске. «Мы с вами посетили то место, где наши военнослужащие тренируются к параду Победы 9 мая. Как вы видите, у них (бойцов ЛНР) еще не все выходит, но к 9 мая мы будем полностью готовы отработать те элементы, которые были задуманы. Специально не показываем вам все элементы. Парад 9 мая будет очень интересный, поэтому всех жителей нашей Республики, а также с временно оккупированных территорий, приглашаем к нам на парад 9 Мая. Будет очень красочно и красиво», — подытожил Марочко.

В свою очередь, спикер пресс-центра штаба АТО Лысенко проинформировал, что за три года «освободительной войны» в Донбассе погибли 2652 военнослужащих и сотрудников ВСУ, Национальной гвардии Украины, министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины и других военных и правоохранительных формирований. 9578 военнослужащих получили боевые ранения. «За минувшие сутки в зоне АТО в результате боевых действий погибших украинских военных нет, двое военнослужащих ранены», — уточнил Лысенко.

Он сообщил, что вчера наибольшее количество обстрелов со стороны ДНР зафиксировано на Мариупольском направлении — 43 обстрела, шесть из них — из тяжелого вооружения. При этом войска противника «снова подтянули на передовую тяжелое вооружение и начали активно его применять». Так в Талаковке, Гнутово и Широкино позиции ВСУ попали под минометные обстрелы, а в Водяном были накрыты огнем минометов и артиллерии.

Лысенко добавил, что на Луганском направлении во второй половине дня ВС ЛНР трижды обстреляли украинские позиции: один раз в Станично-Луганском районе и дважды — в Попаснянском районе. «Всего было выпущено около 50 мин и снарядов. Кроме этого, «оккупанты» интенсивно применяли бронетехнику (отмечено шесть эпизодов)», — сказал Лысенко.

Полковник также проинформировал, что на Донецком направлении основные боевые действия вчера велись на участке фронта Каменка — донецкий аэропорт. ВС ДНР активно применяли минометы в Авдеевке и Опытном. По украинским позициям выпущено около 50 мин. «Два крупнейших сеанса вражеских обстрелов произошли утром (между 7 и 9 часами) и во второй половине дня (между 14 и 22 часами)… Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 19 вражеских обстрелов, в том числе пять — из тяжелого вооружения», — подытожил Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня боец ДНР с позывным «Белый» отметил, что в последнее время на фронте, в районе Горловского направления сохраняется «сложная обстановка, до этого было спокойней».

Напомним, в марте 2017 года в Минске представители России, Украины и ОБСЕ в рамках заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление очередного режима тишины с 1 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской (под контролем ВСУ) и активизировать процесс обмена заложниками. 12 апреля 2017 года в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы стороны в очередной раз согласовали новый режим тишины с 10.00 13 апреля. Несмотря на приближение пасхальных праздников противоборствующее стороны продолжают вести позиционные бои средней степени интенсивности.