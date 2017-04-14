Калининград, 14 апреля, 2017, 22:46 — ИА Регнум.

Министр энергетики России Александр Новак высказался за возобновление строительства атомной станции в Калининградской области. Об этом глава министерства сказал сегодня, 14 апреля, во время рабочей поездки в российский эксклав.

ИА REGNUM Указатель на БАЭС в Калининградской области

«Строительство приостановлено, — напомнил Новак. — Идут переговоры с покупателями электроэнергии, этот процесс необходимо закончить. Потребление растёт, поэтому станция нужна».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил, что «сейчас мы не нуждаемся в таком объекте». Заявление первого лица региона прозвучало во время встречи с сотрудниками конструкторского бюро «Факел», являющегося одним из мировых лидеров в разработке двигателей для космических аппаратов.

«Планировалось, что Белорусская и Балтийская атомные электростанции должны были вырабатывать электроэнергию, которая продавалась бы полякам. Договоренности были, но вмешивается геополитика, — сказал Алиханов инженерам ракетно-космической промышленности. — Сейчас стройка заморожена, оборудование оттуда перенаправили на другие объекты. Сейчас мы не нуждаемся в таком объекте. Регион полностью обеспечен электроэнергией. А строить только для внешних потребителей — нецелесообразно».

«Если бы нам удалось сбывать 30 процентов электроэнергии за границу, тогда БАЭС еще была бы обоснована. Но гарантий от наших иностранных коллег на покупку нет. Поэтому станцию мы законсервировали. Она в таком состоянии может еще 10 лет простоять», — заключил врио губернатора.

Напомним, строительство АЭС в Калининградской области началось в 2010 году, однако в 2013-м было приостановлено.