Вашингтон, 14 апреля, 2017, 22:22 — ИА Регнум.



Джузеппе Арчимбольдо. Аллегория воды. 1566

Администрация президента США Дональда Трампа пересмотрит экологические правила, введенные предыдущим президентом США Бараком Обамой, предусматривающие ограничение объема токсичных веществ в сточных водах угольных ТЭС, 14 апреля сообщает Associated Press.

Глава национального агентства США по охране окружающей среды (EPA) Скотт Пруитт заявил, что политика в сфере защиты водоемов от токсичных выбросов будет пересмотрена.

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Напомним, согласно требованиям предыдущей администрации США, к 2018 году энергетические компании должны сократить в сточных водах содержание тяжелых металлов, таких как мышьяк, свинец и ртуть.

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В прошлом месяце группа энергетических компаний США направила петицию в EPA, в которой указывалось, что более жесткие ограничения уровня токсичных веществ в сточных водах приведут к закрытию предприятий и сокращению рабочих мест.