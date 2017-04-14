Санкт-Петербург, 14 апреля, 2017, 22:26 — ИА Регнум.



Юлия Карнаева ИА REGNUM Сенная площадь после теракта

В медицинских стационарах Санкт-Петербурга по состоянию на вечер 14 апреля остаются на лечении 39 пострадавших в результате теракта в метро, произошедшего 3 апреля. Об этом сообщила в своем микроблоге вице-губернатор Анна Митянина.

В тяжелом состоянии до сих пор находятся двое пострадавших, в состоянии средней тяжести — трое человек, в удовлетворительном состоянии — 34 человека. На амбулаторное лечение выписан 41 человек из числа пострадавших при взрыве бомбы в вагоне метро.

Тем временем председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел совещание со следственно-оперативной группой, сформированной после теракта. Главе СКР доложили о промежуточных результатах расследования.

«Александр Бастрыкин заслушал доклады об уже проведенных следственных действиях и собранных доказательствах по делу. По результатам совещания Председатель СК России дал ряд поручений», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, в результате теракта 3 апреля в метро Петербурга сразу после взрыва погибли 13 человек, еще один пострадавший умер в больнице в ночь на 12 апреля.

По данным СКР, взрыв в вагоне метрополитена совершил Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения, выходец из Киргизии, гражданин России. Он также погиб.

По подозрению в причастности к теракту в метро задержаны восемь выходцев из Средней Азии — шесть в Петербурге и двое в Москве. Все они арестованы на два месяца.