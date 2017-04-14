Брянск, 14 апреля, 2017, 22:19 — ИА Регнум. В Брянске разрушилась стена Свенского Свято-Успенского монастыря. Фотографии разрушения появились в социальных сетях 14 апреля. На них видно, что обвал штукатурки произошел на площади примерно в 15−20 квадратных метров.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Свенский монастырь

Анна Кумицкая ИА REGNUM Свенский монастырь

Как сообщает портал «Брянская улица» со ссылкой на источник в епархии, стена была построена в советское время. Заняться восстановлением в епархии планируют после празднования Пасхи, то есть после 23 апреля.

«После праздника Пасхи мы планируем провести восстановительные работы», — цитирует издание слова источника.

ИА REGNUM напоминает, что Свенский Свято-Успенский монастырь находится в нескольких километрах от Брянска. Он расположен возле слияния рек Десна и Свени.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Свенский монастырь

Свенский монастырь — старейший в Брянске. Он был основан в 1288 году брянским князем Романом Михайловичем. В XVI веке Иван Грозный повелел поставить здесь две каменные церкви. В начале XX в. большая часть монастырских построек была взорвана. Восстановление монастыря началось только в 90-е годы и продолжается по сей день.