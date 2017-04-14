Владимир, 14 апреля, 2017, 21:56 — ИА Регнум. Больше всех среди членов Городского совета народных депутатов Владимира заработал депутат от «Единой России» Василий Перцов. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на декларацию о доходах, опубликованную на официальном сайте города, народный избранник в 2016 году получил 83,7 млн рублей.

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В его собственности два земельных участка, доля в квартире и гараж. Супруга депутата заработала всего 178 тысяч рублей. Однако на нее записаны два земельных участка, две квартиры, гараж и четыре нежилых помещения.

В тройке самых богатых депутатов горсовета еще один представитель «Единой России» Дмитрий Осипов, который заработал за год 46,5 млн рублей, и депутат от «Справедливой России» Максим Гусев (35,5 млн рублей).

Глава города Ольга Деева заработала в 2016 году всего 2 млн рублей. Ее супруг имел доход в 735 тысяч рублей. В собственности главы города земельный участок, нежилое здание, квартира и доля в квартире. Супруг владеет только третью квартиры в 65 квадратных метров и автомобилем.

Меньше всего в горсовете заработала единоросс Светлана Позднякова (198 тысяч рублей). Однако в ее собственности находятся два земельных участка, два жилых дома, квартира и два нежилых помещения.

ИА REGNUM напоминает, что ранее свои декларации о доходах представили президент России Владимир Путин, который заработал 8,858 млн рублей, и премьер Дмитрий Медведев (8,58 млн рублей).

Кроме того, декларации о доходах опубликовали и члены Совета Федерации. Самый богатый сенатор в 2016 году — Валерий Пономарев, представляющий Камчатский край. Он заработал 2,6 млрд рублей. Валентина Матвиенко получила доход в 22,85 млн рублей.