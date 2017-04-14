Токио, 14 апреля, 2017, 21:36 — ИА Регнум.



U.S. Missile Defense Agency Комплексы ПРО «Patriot» PAC-3

Американские войска, размещенные на японском острове Окинава, готовятся к перехвату баллистических ракет КНДР, сообщает японское агентство «Дзидзи».

По информации агентства, военнослужащие США еще 11 апреля начали развертывание комплексов ПРО «Patriot» PAC-3 возле базы морской пехоты США «Футэмма» в префектуре Окинава.

Силы самообороны Японии тоже имеют аналогичные комплексы ПРО для защиты резиденции премьер-министра Японии Сидндзо Абэ, министерства обороны, а также префектур Тиба и Сайтама в окрестностях Токио.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ в парламенте страны заявил, что КНДР способна нанести ракетный удар химическими отравляющими веществами.

Как ранее сообщало, США сосредотачивают у берегов Северной Кореи боевую эскадру своих ВМС. Вашингтон ранее заявил, что не позволит Северной Корее провести очередные баллистические испытания.

В свою очередь, Пхеньян заявил, что ответит ударом на любую провокацию со стороны США.

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