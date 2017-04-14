* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 14 апреля, 2017, 21:32 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что не понесли никаких потерь от применения американской «супербомбы» в Афганистане. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает AFP со ссылкой на агентство Amaq.

По утверждению боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), во время применения американской бомбы GBU-43/B в провинции Нангархар никто из членов группировки не погиб и не получил ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пентагон заявил, что 13 апреля в афганской провинции Нангархар ВВС США сбросили мощнейшую неядерную бомбу GBU-43/B на систему тоннелей и пещер, которые используют боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Подготовка этой операции заняла несколько месяцев. В результате взрыва бомбы, по данным афганских силовиков, убиты 36 боевиков.

Испытания ВВС США мощной неядерной бомбы GBU-43/B, которую называют еще «Мать всех бомб», записаны на видео и выложены в открытый доступ Пентагоном.