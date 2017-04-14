Челябинск, 14 апреля, 2017, 21:04 — ИА Регнум. УФАС по Челябинской области признало необоснованными жалобы на конкурс по разработке проекта рекультивации территории городской свалки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Эмблема ФАС

По данным челябинского УФАС, информацию о якобы нарушениях в конкурсе в виде ограничении конкуренции предоставили организации «Народный фронт «За Россию» в Челябинской области» и «Земля». В жалобе организации указали на ограничение конкуренции при проведении данных закупок, на необходимость подтвердить участниками опыт по запрашиваемым работам, путем предоставления информации по ранее выполненным государственным и муниципальным контрактам по аналогичным работам на сумму 8,4 млн рублей.

«Челябинское УФАС России установило, что, согласно конкурсной документации, подтверждением такого опыта могли являться и коммерческие договоры. Таким правом воспользовались многие участники, в том числе и обратившееся с жалобой ООО «Земля», также участвовавшее в конкурсе», — сообщили в челябинской антимонопольной службе.

Напомним, заказчиком в конкурсе выступило Управление муниципального заказа Администрации города Челябинска. В результате его проведения был определен победитель — ООО «ДонПроект» (Ростов-на-Дону) с предложением в 21 млн рублей. Магнитогорское ООО «Земля» по итогам оценки конкурсной комиссией заняло третье место. Всего в конкурсе участвовали 10 компаний, заявки трех были отклонены.