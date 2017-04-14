Астрахань, 14 апреля, 2017, 21:04 — ИА Регнум.



Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Расчеты зенитно-ракетных систем С-300 и С-400 «Триумф» Западного военного округа провели боевые стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщает пресс-служба ЗВО.

Зенитные ракетные подразделения Западного военного округа выполнили боевые пуски ракет по программе регулярных тактических учений.

Уточняется, что «расчеты ЗРС С-400 поразили шесть высокоскоростных ракет-мишеней «Кабан», «Бекас» и «Армавир», в свою очередь комплексы С-300 также поразили ряд мишеней подобного типа».

В ходе боевых стрельб было израсходовано девять ракет комплексов С-300 и С-400. Пресс-служба ЗВО сообщает, что по итогам учений расчеты получили оценку «отлично».

По информации пресс-службы, в учениях участвовали подразделения ПВО, комбинированным способом переброшенные на полигон Ашулук из Ленинградской области.

В практических тренировках было задействовано около 350 человек и более 200 единиц вооружения и техники.