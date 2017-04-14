Екатеринбург, 14 апреля, 2017, 20:56 — ИА Регнум. Члены Совета Федерации раскрыли свои доходы за 2016 год. О том, сколько за год заработали сенаторы, представляющие регионы Уральского федерального округа, в материале ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

По итогам 2016 года самые высокие показатели продемонстрировал Юрий Важенин, который стал сенатором от ХМАО-Югры в 2016 году. Его доход — 70 млн 151 тыс. 871.55 рубль, а его супруга получила 3 млн 740 тыс. 773 рубля. У него и его супруги 12 участков земли, жилой дом, три квартиры и гараж, а также два автомобиля, катер, два прицепа и снегоход.

На втором месте оказался бывший губернатор Ямала Юрий Неёлов, который отчитался о доходе в размере 15 млн 439 тыс. 798 рублей. У него шесть участков земли, три жилых дома, квартира, дом смотрителя и машиноместо, а также автомобиль, катер и моторная лодка.

В сравнении с 2015 годом Неёлов стал богаче почти на три миллиона рублей. А вот бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель немного обеднел, он заработал в 2016 году 12 млн 540 тыс. 807.11 рублей. Его супруга за тот же период имеет доход в размере 169 тыс. 557.51 рублей. В собственности у сенатора имеются два приусадебных участка, жилой дом и другое имущество.

Также он владеет автомашинами «1 Мерседес» GL350CDL 4MATIC и «Тойота Лэнд Круйзер». В его собственности есть и два автоприцепа.

Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий в 2016 году заработал 6 млн 645 тыс. 314 рублей, а его супруга — 3 млн 060 тыс. 705. В его собственности участок земли для размещения домов индивидуальной жилой застройки, жилой дом и гараж. Из транспорта — автомобиль «Лексус» LX — 570.

Член Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт за 2016 год имеет доход 4 млн 682 тыс. 111.75 рубля. Она владеет квартирой и автомобилем BMW 420I.

Её коллега по сенаторскому корпусу Олег Цепкин, ставший безусловным лидером по Уральскому федеральному округу за 2015 год, в 2016-м резко обеднел. Он получил доход в размере 5 млн 135 тыс. 197.27 рублей. Из недвижимости у него два участка земли под индивидуальное жилищное строительство, два жилых дома, гараж и квартира, а из движимого — два автомобиля: Jeep wrangler и Porche cayenn diesel. Ещё одним авто — Audi S5 — владеет его супруга.

Степан Киричук от Тюменской области за 2016 год имеет доход в размере 6 млн 194 тыс. 705.15 рублей, а его супруга — 2 млн 483 тыс. 612 рубля. В полной и частичной собственности у него участки земли под индивидуальное жилищное строительство, жилой дом, который он делит пополам с супругой, легковой автомобиль «БМВ» Х5 xDrive30d.

Михаил Пономарёв заработал в 2016 году 5 млн 388 тыс. 769.15 рублей. Владеет участком земли для размещения домов индивидуальной жилой застройки, жилым домом и квартирой.

В Курганской области сенатор Сергей Лисовский получил доход 5 млн 953 тыс. 335.01 рублей. У него три участка земли под застройку, квартира, два автомобиля и прицеп. Его коллега Елена Перминова имеет доход 4 млн 887 тыс. 784.36 рубля. Доход её супруга не отражён. Совместно с ним она владеет квартирой, а на супруге значатся жилой дом, участок земли под строительство и автомобиль.

Представляющий, как и Юрий Важенин, Югру Эдуард Исаков заявил о доходе на сумму 4 млн 607 тыс. 114.76 рубля, а его супруга — 404 тыс. 635.74 рублей. На нём значатся три садовых участка, жилой дом и половина квартиры, а также автомобиль «Фольксваген поло».

Сенатор Александр Ермаков от Ямала получил доход в размере 5 млн 115 тыс. 915.71, а его супруга — 1 млн 425 тыс. 689.15 рублей. У них есть участок земли для ведения личного подсобного хозяйства, жилой дом, три квартиры автомобиль, автоприцеп и дельталёт.