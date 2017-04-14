Лондон, 14 апреля, 2017, 20:53 — ИА Регнум. 14 апреля на стадионе «Молинью» был разыгран матч 42-го тура Чемпионшипа между командами «Вулверхэмптон» и «Брайтон». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу «чаек».

Gazprom.ru Футбольное поле

В концовке первого тайма французский плеймейкер Антони Кноккарт открыл счет после ассиста вратаря Дэвида Стокдейла — 0:1.

На 82-й минуте Кноккарт оформил дубль после ассиста форварда Гленна Маррея — 0:2.

Статистика матча («Вулверхэмптон"/"Брайтон»)

Удары 10/10

Удары в створ 4/2

Владение 51%/49%

Фолы 13/9

На данный момент «волки» идут на 15-м месте с 51-м очком. «Чайки» лидируют в турнирной таблице с 89-ю очками.

Составы на матч:

«Велверхэмптон»: Лонерган, Доарти, Батт, Коуди, Хос, Эдвардс, Саисс, Кавальеро, Вайман, Маршалл, Бедварссон.

«Брайтон»: Стокдейл, Бруно, Хенмайер, Данк, Покньоли, Стефес, Кноккарт, Сидуэлл, Марч, Хемед, Маррей.

Главный арбитр матча: Геоф Эльтингем.

Предупреждения: Саисс — 86.

Голы: Кноккарт 45 — 0:1, Кноккарт 82 — 0:2.