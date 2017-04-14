Великий Новгород, 14 апреля, 2017, 20:52 — ИА Регнум.

Член Совета Федерации от Новгородской области Сергей Фабричный в 2016 году заработал 4 млн 768,3 тыс. рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сведения о доходах и имуществе сенаторов опубликованы на официальном сайте Совета Федерации.

Fabrichniy.ru Сергей Фабричный

Как и в прошлые годы, у сенатора в собственности — квартира площадью 102 кв.м. и гараж, а также два нежилых помещения. В пользовании — квартира площадью 122,3 кв. м. Также Сергей Фабричный задекларировал легковой автомобиль Lexus RX 330.

Отметим, что по сравнению с 2015 годом, годовой доход Фабичного сократился вдвое — тогда, будучи депутатом Госдумы РФ, Фабричный задекларировал 9,9 млн рублей дохода.

Напомним, Сергей Фабричный представляет в Совете Федерации Новгородскую областную думу.