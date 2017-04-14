«Динамо» одержал победу над «Зарей» и продолжил погоню за «Шахтером»
Киев, 14 апреля, 2017, 20:49 — ИА Регнум.
14 апреля на стадионе «» был разыгран матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Заря» и «Динамо» (Киев). Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «бело-синих».
На 39-й минуте матча украинский опорный полузащитник Денис Гармаш открыл счет ударом в дальний угол с близкого расстояния после заброса Александара Пантича — 0:1.
Статистика матча («Заря"/"Динамо»)
Удары 8/3
Удары в створ 1/3
Владение 53%/47%
На данный момент «луганчане» идут на 3-й строчке с 41-м очком. «Динамо» остались на 2-й позиции с 55-ю очками.
Составы на матч:
«Заря»: Левченко, Гордиенко, Форстер, Опанасенко, Чечер, Соболь, Чайковский, Харатин, Любенович, Паулиньо, Деннис.
«Динамо»: Коваль, Пантич, Антунеш, Вида, Кадар, Шепелев, Морозюк, Сидорчук, Гармаш, Ярмоленко, Беседин.
Главный арбитр матча: Анатолий Жабченко.
Предупреждения: Шепелев — 68, Пантич — 70, Форстер — 79.
Голы: Гармаш 39 — 0:1.