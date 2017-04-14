Киев, 14 апреля, 2017, 20:49 — ИА Регнум.

14 апреля на стадионе «» был разыгран матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Заря» и «Динамо» (Киев). Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «бело-синих».

Zarya-lugansk.com Тренировка «Зари» перед матчем с «Динамо»

На 39-й минуте матча украинский опорный полузащитник Денис Гармаш открыл счет ударом в дальний угол с близкого расстояния после заброса Александара Пантича — 0:1.

Статистика матча («Заря"/"Динамо»)

Удары 8/3

Удары в створ 1/3

Владение 53%/47%

На данный момент «луганчане» идут на 3-й строчке с 41-м очком. «Динамо» остались на 2-й позиции с 55-ю очками.

Составы на матч:

«Заря»: Левченко, Гордиенко, Форстер, Опанасенко, Чечер, Соболь, Чайковский, Харатин, Любенович, Паулиньо, Деннис.

«Динамо»: Коваль, Пантич, Антунеш, Вида, Кадар, Шепелев, Морозюк, Сидорчук, Гармаш, Ярмоленко, Беседин.

Главный арбитр матча: Анатолий Жабченко.

Предупреждения: Шепелев — 68, Пантич — 70, Форстер — 79.

Голы: Гармаш 39 — 0:1.