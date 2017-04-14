Берлин, 14 апреля, 2017, 20:51 — ИА Регнум.

В Германии правоохранительные органы задержали троих предполагаемых исламистов, подозреваемых в причастности к подготовке террористического акта. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает издание Focus.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Звонок

Сообщается, что германские правоохранительные органы задержали трех человек — двух 27-летних мужчин, являющихся гражданами Турции и Афганистана, а также одну 25-летнюю гражданку ФРГ.

В настоящее время все трое находятся в предварительном заключении.

По версии следствия, все трое являются сообщниками задержанного ранее 25-летнего немца Саши Л., которого считают организатором подготовки теракта против полиции или солдат бундесвера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест 26-летнего гражданина Ирака, подозреваемого по делу о взрывах в Дортмунде около автобуса местного футбольного клуба «Боруссия».