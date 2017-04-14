Донецк, 14 апреля, 2017, 20:50 — ИА Регнум.

Украина занижает количество погибших военнослужащих. По разным оценкам, их количество колеблется от 2,5 до 30 тысяч, многие из них числятся пропавшими без вести. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом сегодня, 14 апреля, во время прямой линии с жителями Украины заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe ВСУ

«По нашим данным, которые мы не можем подтвердить прямо сейчас, но подтвердим позже, после нашей победы, украинская сторона потеряла во время конфликта около 30 тысяч человек. Это вместе с «пропавшими без вести». Кстати, насчет «пропавших без вести» — это тема, о которой мы будем говорить во время трибунала с украинскими командирами, которые будут сидеть на скамье подсудимых. К сожалению, у нас слишком много свидетельств того, что ВСУ и особенно карательные батальоны бесконтрольно закапывали своих погибших в безымянные общие могилы и потом ровняли их с землей. Думаю, по этому поводу еще сами украинцы выставят счет «доблестной» украинской армии», — сказал Захарченко.

При этом глава ДНР высказался за мирный путь взятия под контроль остальной части Донбасса. Захарченко считает, что минский формат переговоров еще не изжил себя. «Я совершенно не уверен в этом варианте, но не буду от него отказываться до тех пор, пока есть хотя бы один шанс решить наши задачи без крови. Ее и так слишком много пролилось. И напомню, что мирный путь — это Минский процесс. И Минск еще не «закрыт». Площадка пока работает. Да, украинская сторона занимается откровенным саботажем по большей части обсуждаемых вопросов, но есть темы, по которым диалог еще идет. В конце концов, на Украине может измениться сам контекст: международный, экономический, внутриполитический. И тогда может открыться окно возможностей для реальных переговоров, во время которых мы разойдемся без войны. Повторю, этот вариант еще возможен», — считает Захарченко.

При этом глава ДНР не назвал численность потерь среди бойцов ДНР, ЛНР и российских добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что с 2014 года в войне в Донбассе погибли 2652 украинских бойца. «Всего мы потеряли 2652 украинских героя, которые представляли все силовые ведомства», — сказал Порошенко. По его словам, в течение 2017 года в зоне проведения «АТО» в Донбассе в результате вражеских обстрелов погибли 69 украинских военных.

Напомним, в марте 2017 года в отчете представителя ООН говорится, что с 2014 года в Донбассе погибло девять тыс. 940 человек. Кроме прочего, еще 23 тысячи человек получили разные ранения. Эта оценка является консервативной — она была сделана согласно имеющимся сейчас данным, отмечено в отчете.