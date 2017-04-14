Минск, 14 апреля, 2017, 20:25 — ИА Регнум.

Александр Лукашенко считает, что страны — члены Евразийского экономического союза должны предпринять в 2017 году комплекс первоочередных мер для углубления интеграции. Об этом он заявил 14 апреля на саммите глав государств ЕАЭС в Бишкеке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета. 14 апреля 2017 года, Бишкек

В первую очередь, по мнению белорусского лидера, необходимо ввести мораторий на принятие «новых правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партнёрам по союзу», следить за соблюдением которого должна Евразийская экономическая комиссия.

Евразийскому межправительственному совету и ЕЭК необходимо уделять больше внимания устранению изъятий, барьеров и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС, заявил Лукашенко. «Это суть нашей организации, от этого никуда не уйти», — подчеркнул он, предложив заслушать доклад о работе по данному направлению на очередном заседании Высшего евразийского экономического совета, которое может состояться в октябре в Москве.

«Продолжая работу по совершенствованию Договора о Евразийском экономическом союзе, нельзя допустить, чтобы к концу года всё свелось к техническим правкам», — отметил Лукашенко. По его словам, на ближайшем заседании Высшего евразийского экономического совета «необходимо внимательно проанализировать этот процесс».

«Кроме того, нереализованной остаётся и белорусская инициатива о выработке механизма функционирования ЕАЭС. Когда один из его участников принимает односторонние меры по защите рынка в отношении третьих государств. Отсюда, как снежный ком, нарастают внутренние противоречия в союзе», — заявил также Лукашенко.

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Белорусский лидер призвал страны ЕАЭС активнее создавать зоны свободной торговли с третьими государствами, отметив, что это выгодно всем: «Делая основной упор на совершенствовании внутрисоюзных отношений, мы не забываем о расширении внешнего контура. И здесь, признаюсь откровенно, заключение современных преференциальных соглашений о свободной торговле отвечает интересам Беларуси. Уверен, и другим государствам. Поэтому призываю шире их использовать для диверсификации торговых и инвестиционных отношений с нашими партнёрами, углубления промышленной и сельскохозяйственной кооперации».

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Говоря о расширении географии ЕАЭС, Лукашенко отметил, что построение единого экономического пространства и задачи, заложенные в Договоре о ЕАЭС, находят понимание и отклик у других государств региона. «Свидетельством этому является желание Молдовы получить статус государства-наблюдателя при ЕАЭС, а также стремление многих государств образовать свободную экономическую зону с союзом», — сказал он.

Однако, по словам Лукашенко, одно дело закрепить здравые идеи в документе и совсем другое — претворить их в жизнь, и здесь у союза достаточно нерешённых проблем. Так, в 2016 году странам не удалось остановить снижение взаимного товарооборота и устранить причины, приведшие к этому, подчеркнул он и призвал в этой связи сосредоточиться на решении внутренних проблем ЕАЭС.

Как передавало ИА REGNUM, 14 апреля в Бишкеке состоялись заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит ОДКБ. Участие в мероприятии приняли президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Молдавии. Одной из основных тем повестки стал вопрос о присвоении Молдавии статуса страны — наблюдателя при ЕАЭС.

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