Москва, 14 апреля, 2017, 20:19 — ИА Регнум.



МКС

РКК «Энергия» может перепрофилировать устаревшие модули МКС в гостиницу для космических туристов, сообщил журналистам гендиректор корпорации Владимир Солнцев.

По словам Солнцева, МКС сейчас загружена на 30%. Рассматривается вопрос расширения российского сегмента и замены некоторых модулей, которые летают на орбите по 20−25 лет.

Научно-экспериментальный ресурс эти модули выработали и их использование для серьезной работы все менее рационально. По мнению Владимира Солнцева, такие модули можно трансформировать в гостиницу для космических туристов.

Кроме того, Владимир Солнцев сообщил, что космический корабль «Союз» нуждается в серьезной доработке и адаптации для того, чтобы он долетел до окололунной орбиты.

Солнцев уточнил, что уже выпущен эскизный проект, а также разработана документация, необходимая для реализации этой доработки. Без государственной поддержки осуществить этот проект нереально, так как для этого требуется порядка $500 млн капиталовложений.